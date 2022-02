Macron denuncia “doppiezza” di Putin

Il momento è grave, “il più grave per l’Europa da decenni”, ha detto ieri Emmanuel Macron alla nazione. Ed oggi il presidente, come fa il capo dell’Eliseo nei momenti di massima crisi, consulta i suoi predecessori - Nicolas Sarkozy e François Hollande verranno ricevuti all’Eliseo - e, fatto ancor più raro, invia un suo messaggio al Parlamento. Da Bruxelles, Macron ha denunciato la “doppiezza” della Russia che ha “scatenato la guerra quando potevamo ancora negoziare la pace”. A 45 giorni dalle presidenziali, la guerra in Ucraina ha stravolto le priorità della politica, e ne sono testimonianza le precipitose giravolte di chi - come Marine Le Pen ed Eric Zemmour all’estrema destra, Jean-Luc Mélenchon all’estrema sinistra - ha preso le distanze nelle ultime ore da Vladimir Putin dopo averlo difeso ad oltranza o aver escluso qualsiasi iniziativa ostile in Ucraina.