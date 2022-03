Lumino in aiuto a chi fugge dalla guerra

Il Municipio di Luminio segue con apprensione l’evolvere degli avvenimenti che stanno sconvolgendo l’Ucraina e il conseguente drammatico esodo di cittadini ucraini dal proprio Paese natale per non vederne messa in pericolo l’incolumità. Un esodo destinato a durare che, secondo le ultime stime, ha già costretto mezzo milione di persone a cercare riparo e sicurezza nei paesi limitrofi (Polonia, Romania e Moldavia su tutti). Il Municipio di Lumino domenica 27 febbraio ha così deciso di informare tramite lettera (anticipata via e-mail) il Consiglio federale e il Consiglio di Stato circa la disponibilità a concedere da subito l’utilizzo delle strutture del proprio Centro della protezione civile (PCi) qualora vi fosse la necessità di ospitare provvisoriamente cittadine e cittadini ucraini in fuga dalla guerra. L’Esecutivo ha inoltre provveduto a contattare l’Ambasciata ucraina a Berna al fine di valutare iniziative legate alla raccolta di beni di prima necessità da organizzare sul territorio comunale e le relative modalità di consegna.