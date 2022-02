Lukashenko: “Zelensky ha mentito. Nessuno ha bombardato Kiev”

Dopo il rifiuto del presidente ucraino di trattare in Bielorussia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass, ha affermato che “la città di Gomel è stata suggerita dalla stessa parte ucraina come sede per i colloqui. Come abbiamo detto, la delegazione russa è pronta per questi colloqui”. Pescov ha anche aggiunto che in caso di colloqui la Russia non sospenderà l’operazione militare in Ucraina durante i colloqui.