Limitati gli accessi a siti di alcuni media in Russia

Il governo di Mosca sta rafforzando la stretta sui media indipendenti pretendendo che i giornali seguano le versioni dei fatti volute dal Cremlino. Oggi le autorità russe hanno “limitato” l’accesso ai siti internet della Bbc, di Deutsche Welle, della testata online Meduza e di Radio Liberty. Ieri la radio liberale Eco di Mosca ha annunciato la chiusura e anche la tv indipendente Dozhd ha sospeso la propria attività. Nei giorni scorsi, entrambe le emittenti erano state bloccate dalle autorità russe. Secondo Novaya Gazeta, precedentemente l’agenzia russa che controlla le comunicazioni (Roskomnadzor) aveva chiesto a Novaya Gazeta, Mediazona, Dozhd e altri media di cancellare alcuni loro articoli per il fatto che in essi la guerra in Ucraina veniva appunto definita “guerra”.