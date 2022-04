“Le sanzioni? La fine del monopolio del dollaro”

“La politica di sanzioni degli Stati Uniti mina la fiducia nel dollaro americano”. Lo afferma il presidente della Duma Vyacheslav Volodin. “Questo è l’inizio della fine del monopolio globale del dollaro”, assicura. “La situazione creata dagli Usa si ritorce contro di loro e i loro cittadini. Non è casuale che il Fondo Monetario Internazionale sia giunto alla conclusione che le sanzioni anti-russe minano la fiducia nel dollaro. La sua quota negli insediamenti globali è in declino”, scrive Volodin su Telegram ripreso da Interfax.

“Chiunque abbia risparmi in dollari non può più essere sicuro che gli Usa non rubino questi soldi”, osserva Volodin. “Il Dipartimento del Tesoro Usa ha proibito al nostro Paese di pagare il debito sovrano dalle riserve congelate sotto le sanzioni”, mentre il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto che la Russia deve scegliere tra lo svuotamento delle riserve di dollari rimanenti o il default, afferma Volodin. Eppure, “il nostro Paese ha fondi nei conti per soddisfare pienamente i suoi obblighi anche sotto le sanzioni”. E “la decisione di Vladimir Putin di eseguire gli accordi sul gas con i Paesi ostili in rubli e la discussione di una più ampia lista di beni da vendere in rubli hanno reso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti isterico”.