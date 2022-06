“Le minacce russe sugli americani arrestati sono ‘orribili”

“È orribile anche solo suggerire che due cittadini americani rischino la pena di morte”. Lo ha detto il coordinatore della comunicazione strategica per il Consiglio della Sicurezza nazionale, John Kirby, nel briefing alla Casa Bianca a proposito delle parole del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, secondo cui i due americani arrestati dalla Russia mentre combattevamo in Ucraina non saranno tutelati dalla Convenzione di Ginevra. “È allarmante che il Cremlino faccia queste dichiarazioni sia che le pensino veramente sia che le usino per provocare Biden e gli Stati Uniti”, ha sottolineato.