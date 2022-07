Le forze ucraine si ritirano da Lysychansk

- “Continuiamo a condannare l’aggressione brutale, non provocata, ingiustificabile contro l’Ucraina dalla Russia, aiutata dalla Bielorussia”. È quanto si legge nella conclusione del G7 sull’Ucraina, nella quale si parla anche di ricostruire il Paese con i fondi congelati ai russi. I leader di Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Canada e Giappone si sono riuniti in Germania, dove hanno deciso di continuare a coordinarsi per provvedere materiale, training, logistica intelligence e supporto economico per istruire le forze armate ucraine.