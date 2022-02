Le banche russe presenti in Svizzera

- Sberbank è il più grande istituto finanziario in Russia, secondo il Dipartimento del tesoro americano, e conta una filiale a Zurigo sotto il nome Sberbank (Switzerland). In gennaio - in un’intervista all’Agefi - anticipava un utili di almeno 20 milioni di franchi per il 2021. La banca conta circa 250 imprese fra i suoi clienti, attive soprattutto nel ramo delle materie prime. Al 31 dicembre 2020 contava 105 impiegati. L’istituto, contattato dall’agenzia AWP, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla situazione attuale. Secondo la Banca centrale europea (BCE), le filiali in Europa rischiano il fallimento a causa della fuga di depositi.