Le accademie scienze europee escludono Russia e Bielorussia

La Federazione europea delle accademie scientifiche e umanistiche (Allea) ha deciso di sospendere dai suoi membri le accademie delle scienze di Russia e Bielorussia. Lo rende noto la stessa Allea. La decisione, dichiara, sarà ridiscussa l’11 maggio ed è stata adottata “alla luce dell’invasione non provocata dell’Ucraina da parte del governo russo e sostenuta dal governo bielorusso”. L’Allea ribadisce inoltre “l’impegno delle accademie europee nei confronti della libertà accademica e dei diritti umani e spera che gli sforzi per difendere la democrazia e lo stato di diritto alla fine prevalgano”.

Consapevole del proprio dovere di sostenere i “valori fondamentali” della democrazia e dello stato di diritto, e di dare “concreta espressione allo sdegno morale della comunità accademica, il Consiglio di Allea ha deciso di adottare questo provvedimento straordinario, in linea con le sanzioni internazionali contro le istituzioni dei due Stati”. Il comitato della Federazione “è consapevole che questo passaggio potrebbe avere un impatto non intenzionale sui singoli scienziati e sulla collaborazione scientifica internazionale”, ma rileva che “è stata messa in discussione la capacità di queste accademie di agire in modo autonomo e indipendente dai loro governi”. La sospensione delle Accademie delle Scienze di Russia e Bielorussia, conclude l’Allea, “sarà riconsiderata dalle accademie membri di Allea nella loro prossima assemblea generale”, prevista il prossimo 11 maggio.