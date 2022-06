Lavrov: “Su condanna a morte britannici decidono leggi Dpr”

La decisione sui militari britannici e marocchino, condannati ieri a morte nel Donetsk, è presa “in base alle leggi del Dpr (la sedicente Repubblica Popolare del Donetsk, ndr)” e non si deve interferire “con il sistema giudiziario della Repubblica”. Lo ha detto, come riporta Ria Novosti, il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov che ha esortato “a non speculare sull’argomento della condanna ai mercenari stranieri condannati nel Dpr”.

Lavrov ha aggiunto che la Russia è aperta al dialogo, ma “bisogna essere in due per ballare il tango” in merito a una via diplomatica come soluzione al conflitto in Ucraina.