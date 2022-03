Lavrov, non voglio credere possa iniziare guerra nucleare

Non voglio credere che possa iniziare una guerra nucleare. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov in conferenza stampa ad Antalya, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. La Russia non vuole negare la sicurezza alla popolazione ucraina ed è pronta a parlare di garanzie per questo Paese, ha dichiarato il ministro degli esteri russo. Lavrov ha aggiunto che la Russia vuole spiegazioni sulle attività biologiche in Ucraina. Gli esperimenti effettuati nei laboratori biologici in Ucraina non erano ‘pacifici’, ha detto. La Russia - ha poi aggiunto - non intende convincere l’Occidente ad acquistare il gas e il petrolio russi e non ha mai usato le forniture di petrolio e gas come un’arma. La Russia cercherà di non dipendere mai più dall’Occidente, ha sottolineato.