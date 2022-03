Lavrov, ‘Kiev tira per le lunghe i negoziati’

“Sembra che l’Ucraina inventi sempre dei motivi per aggiornare i termini” in base ai quali tenere i negoziati con la Russia. Lo sottolinea in una conferenza stampa il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov. “La delegazione russa era pronta già da venerdì sera per un nuovo round di colloqui con l’Ucraina”, ha affermato Lavrov, rimarcando poi che “nell’ottica di consultazioni russe-ucraine gli interventi di Zelensky non infondono ottimismo”. Quindi il capo della diplomazia russa ha insistito: “aspettiamo informazioni dall’Ucraina sulla data per il terzo round di negoziati”.