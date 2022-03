Lavrov, ai corridoi umanitari “non si è presentato nessuno”

Ai corridoi umanitari aperti stamani in Ucraina a Mariupol e Volnovakha “non si è presentato nessuno”: lo ha affermato nella sua conferenza stampa il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, citato dall’agenzia Interfax. “Ci aspettiamo che l’accordo sui corridoi umanitari venga applicato e i che ai civili venga consentito di lasciare l’Ucraina”, ha detto ancora Larov, secondo quanto riferiscono le agenzie russe.

I militari russi “hanno fatto tutto il possibile per rendere possibili corridoi umanitari in Ucraina”, ha aggiunto. “Vi sono notizie secondo cui le autorità di Mariupol non stanno consentendo ai civili di usare i corridoi umanitari”, ha concluso il ministro russo.