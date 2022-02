La Turchia bloccherà il transito delle navi russe

La Turchia ha adottato un cambio nella sua retorica, riferendosi al conflitto in Ucraina utilizzando il termine “guerra”. In relazione a ciò, il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusogli ha dichiarato a CNN Turchia che il suo paese è pronto ad implementare la convenzione di Montreux del 1936. Sulla base di tale trattato verrebbe impedito alle navi russe di transitare sulle acque del mar Nero. Il ministro ha ribadito l’esistenza di una clausola per la quale sarebbero esentate le navi che affermano di fare ritorno alle basi in Russia. Questo mese almeno 6 navi e un sottomarino hanno transitato in acque turche.