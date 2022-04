La Svizzera rifiuta alla Germania la richiesta di riesportare le sue munizioni in Ucraina

Nel momento in cui il cancelliere Scholz fa fronte a crescenti critiche per quella che è considerata l’incapacità di fornire armi pesanti all’Ucraina, si apre la questione della neutralità svizzera.

Il Marder, carro armato di fabbricazione tedesca, utilizza infatti munizioni elvetiche. Il responsabile della Segreteria di Stato per l’economia entrato in contatto con Sonntagszeitung avrebbe affermato che entrambe le richieste tedesche sarebbero state rifiutate in ragione del principio di neutralità e della legislazione vigente. Effettivamente, le esportazioni di materiale da guerra sono vietate in Ucraina e Russia dal febbraio 2014.