La Spagna espelle 25 diplomatici russi

Anche la Spagna ha deciso di espellere diplomatici russi. Lo annuncia il Ministero degli esteri di Madrid, precisando che le persone colpite dal provvedimento sono circa 25. Il governo spagnolo ha deciso di espellere 25 tra diplomatici e dipendenti dell’ambasciata russa in Spagna perché “rappresentano una minaccia per la sicurezza del nostro paese”, ha spiegato il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa spagnola Efe. Il Ministero sta completando la lista delle persone da espellere, che potrebbero essere “forse qualcuno di più”. La Svezia ha dal canto suo indicato che intende espellere dal Paese tre diplomatici russi: la motivazione è che il loro comportamento non è ritenuto in linea con le regole internazionali, stando a quanto riferisce l’emittente britannica Sky News. Per il Cremlino l’espulsione dei diplomatici da parte di diversi paesi europei dimostra la “mancanza di lungimiranza” europea, riferisce l’agenzia di stampa France-Presse (Afp).