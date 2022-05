La Russia scongiura il default

La Russia sembra aver scongiurato ancora una volta il default tecnico del suo debito in valuta estera. Secondo quanto riporta Bloomberg tre investitori si sarebbero visti accreditare sui rispettivi conti le cedole in dollari di due eurobond, con scadenza 2022 e 2042, alla vigilia del termine del periodo di grazia di 30 giorni scattato ad inizio aprile, quando le cedole sono venute a maturazione. Il pagamento - che conclude una vera e propria gincana tra le sanzioni - evita alla Russia il primo default della sua storia dalla cacciata degli zar da parte dei Bolscevichi.

Fallito il tentativo iniziale di pagare le cedole in rubli, non consentito dal regolamento dei due bond, la Russia sembrava avviarsi verso un default tecnico quando venerdì, a sorpresa, ha annunciato di aver disposti i pagamenti per complessivi 650 milioni di dollari all’indirizzo della banca agente, Citigroup (anche chiamata Citi) attingendo alle proprie riserve domestiche e avvalendosi di un istituto non colpito dalle sanzioni, Bank Dom.RF.