La Russia schiera tra i 10 e i 20 mila mercenari per l’offensiva nell’Ucraina orientale. Lo dice il Guardian citando un funzionario europeo. Mosca starebbe impiegando mercenari da Siria, Libia e altri stati attraverso il gruppo Wagner per la sua nuova offensiva nel Donbas. Secondo il funzionario, i mercenari non hanno armi pesanti o veicoli blindati e sono usati sostanzialmente come “massa contro la resistenza ucraina”.