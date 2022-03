La Russia ha lanciato una “guerra totale” a verità

Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di aver lanciato una “guerra totale alla libertà dei media e alla verità” bloccando le testate giornalistiche indipendenti e impedendo ai russi di accedere alle notizie sull’invasione dell’Ucraina. Lo ha affermato in un comunicato il Dipartimento di Stato americano, secondo quanto riporta il Guardian. “Il governo russo sta anche limitando le piattaforme Twitter, Facebook e Instagram su cui decine di milioni di cittadini russi fanno affidamento per accedere a informazioni e opinioni indipendenti”, recita la nota ricordando che i russi usavano i social media anche per connettersi tra loro e con il mondo esterno. Il Dipartimento di Stato americano ha invitato inoltre il presidente russo Vladimir Putin e il governo di Mosca a “porre fine a questo bagno di sangue” immediatamente e a ritirare le truppe dall’Ucraina. Intanto, gli Usa hanno consegnato “centinaia di missili Stinger antiaerei” all’Ucraina nelle ultime ore. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Secondo un funzionario e un membro del Congresso, duecento di questi missili sono stati consegnati due giorni fa