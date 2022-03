“La Russia bombarderà città sempre più a tappeto”

Respinte le richieste della no-fly zone Le truppe russe, sempre secondo la sua analisi in base ai dati dell'intelligence, "sono notevolmente in ritardo rispetto ai loro programmi, di giorni e non di ore", e ci sono anche problemi alle loro catene di approvvigionamento. Ma Wallace ha nuovamente respinto le richieste di imporre una no-fly zone coi jet della Raf (insieme a quelli dei Paesi Nato), avvertendo che può innescare un conflitto a livello europeo e potrebbe anche ostacolare la capacità delle forze ucraine di contrastare l'esercito russo.

Seduta incentrata sul conflitto

Intanto il governo britannico continua la sua attività di contrasto all'invasione con le pressioni economiche e le sanzioni anche nei confronti della Bielorussia. Il premier Boris Johnson deve aggiornare la Camera dei Comuni sui suoi colloqui con gli alleati nell'Europa orientale dopo la visita lampo di ieri in Polonia ed Estonia mentre il consueto Question Time sarà in gran parte incentrato sul conflitto e la risposta britannica. La stampa del Regno Unito anche oggi si concentra sulla violenza dei "barbari" attacchi da parte dei russi, come fa ad esempio il Sun che parla di "macellai di Putin", riferendosi, come altri giornali, al fatto che è stato colpito il memorial di Babi Yar che ricorda lo sterminio di 30mila ebrei da parte dei nazisti. Il Daily Mail invece invita i lettori a "pregare per Kiev".