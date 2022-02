“La popolazione di Kiev può lasciare la città”

La popolazione di Kiev “può lasciare liberamente la città”: lo ha annunciato l’esercito russo. “L’esercito russo non minaccia la popolazione civile” in Ucraina, ha detto l’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza, accusando nuovamente i media di fornire false informazioni. Mosca sta usando la stessa strategia usata in passato in Siria, affermando che i soldati di Kiev “usano la popolazione civile come scudo” per giustificare i bombardamenti nei quartieri. Nebenzia ha poi paragonato il governo ucraino all’Isis.