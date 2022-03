"La Nato sta valutando la no-fly zone"

La Nato starebbe "valutando" l'ipotesi di dar vita a una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina su richiesta di Kiev. Lo sostiene il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, citato da Sky News Uk. Questa opzione, esclusa fino a ieri esplicitamente da leader occidentali come Joe Biden o Boris Johnson, contemplerebbe automaticamente la possibilità di dover prendere di mira aerei militari russi e quindi, sulla carta, d'innescare uno scontro diretto con Mosca.

Il divieto turco

La Turchia ha vietato il passaggio verso il mar Nero tramite lo stretto dei Dardanelli e il Bosforo a quattro navi da guerra russe la scorsa settimana. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta il quotidiano Sabah, sostenendo che il divieto è stato imposto prima che Ankara decidesse di vietare a tutte le navi da guerra il passaggio verso il mar Nero tramite gli stretti turchi. "Abbiamo detto alla Russia di non mandare le navi e la Russia ci ha detto che queste navi non sarebbero passate attraverso gli stretti", ha affermato il ministro turco.

In base alla Convenzione di Montreux del 1936, che garantisce alla Turchia controllo sul traffico marittimo da e verso il mar Nero tramite i Dardanelli e il Bosforo, lunedì Ankara ha comunicato che, a causa del conflitto in Ucraina, non permetterà ad alcuna nave da guerra il passaggio attraverso gli stretti. La Convenzione dà alle autorità turche il diritto di vietare il passaggio di imbarcazioni militari in caso di guerra ma, sempre in base al trattato, resta comunque possibile per le navi da guerra attraversare gli stretti per tornare alle proprie basi.