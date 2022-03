“La guerra è tornata”

“Ci sono donne, uomini e bambini che dormono fuori perché Putin ha deciso che questo Paese non ha più diritto di vivere ma noi questo non lo accetteremo mai”, ha sottolineato Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea. “È uno scontro tra la democrazia e l’autocrazia, il modo in cui rispondiamo oggi determinerà il nostro destino”, ha aggiunto. Noi proponiamo – aggiunto - di attivare un meccanismo di protezione temporanea per dare a queste persone un accesso sicuro. “Lo meritano e dobbiamo farlo ora. Questo è soltanto l’inizio, saranno altri gli ucraini che avranno bisogno di noi”. “Siamo uniti e rimarremo uniti”, ha detto la presidente. “Le sanzioni avranno un costo per la nostra economia, e tutti speravamo di concentrarci sulla ripresa ma sono convinta che i popoli europei potranno riprendersi. È un momento determinante, la pace non ha prezzo”. La nostra sicurezza – ha concluso – purtroppo non può essere data per scontata. “Questa crisi sta cambiando l’Europa ma anche la Russia è arrivata a un bivio. Sono sempre più i russi che capiscono i danni e manifestano per la pace e per la libertà ma a questo il Cremlino risponde arrestandoli”. Oltre alla Russia di Putin, c’è un’altra Russia e noi a quella parte tendiamo la mano, ha aggiunto.“Oggi l’Unione europea e l’Ucraina sono più vicini che mai, ma nessuno in quest’aula può dubitare del fatto che è un popolo che con così tanto coraggio difende i nostri valori deve avere un posto nell’Unione europea”.