La guerra aumenta i rischi di attacchi informatici

Gli attori svizzeri della cibersicurezza sono in allerta. Sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina, si prevede un aumento dei ciberattacchi, e anche la Svizzera potrebbe subirne le conseguenze, secondo gli esperti intervistati dall'agenzia Awp.

Tutti i settori sono interessati

Gli attacchi informatici rischiano di aumentare a causa della guerra in Ucraina, ha detto ad Awp Jean-Pierre Hubaux, professore al Politecnico federale di Losanna (Eepfl) e responsabile del laboratorio di sicurezza dei dati. Tutti i settori sono interessati, in particolare quelli collegati ai governi. In Svizzera la gestione patrimoniale potrebbe essere una fonte di tensione, ma le banche elvetiche sono abbastanza ben coperte in questo ambito.

Situazione monitorata

"Attualmente il Centro nazionale per la cibersicurezza (Ncsc) non nota un aumento delle minacce nello spazio digitale che riguarderebbe direttamente la Svizzera", rileva una portavoce. Ma la situazione può cambiare "a seconda del corso degli eventi". Le aziende che dipendono da fornitori o partner nella regione dovrebbero prendere misure specifiche. Per le infrastrutture critiche, il Ncsc cita in particolare la finanza, l'energia e le telecomunicazioni. "Ma la situazione digitale al momento è normale", assicura la portavoce.

"Per quanto ne so, non ci sono ancora stati attacchi informatici in Svizzera legati al conflitto in Ucraina, ma tutti si preparano", osserva Steven Meyer, fondatore e Ceo di Zendata, specialista in cibersicurezza. Anche la ripresa delle sanzioni Ue da parte della Svizzera rischia di avere delle ripercussioni. "Sembra che il 30% dei fondi russi fuori dal paese siano in Svizzera, da sempre considerata come neutrale, e la nuova posizione della Svizzera può essere considerata come un tradimento, con conseguenze nel ciberspazio", ha detto. Gli attacchi informatici attualmente osservati sono condotti da diversi attori, alcuni sostenuti dai governi, altri indipendenti che agiscono su basi ideologiche, ha dichiarato un portavoce di Proton, impresa specializzata nella messaggistica sicura. "Inoltre, se la Nato invoca la sua clausola di difesa collettiva nel ciberspazio, assisteremo a un'attività senza precedenti", ha aggiunto.