La Cina va avanti a collaborare commercialmente con la Russia

“Cina e Russia continueranno a svolgere la normale cooperazione commerciale nello spirito del rispetto reciproco, dell’uguaglianza e del reciproco vantaggio”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, secondo cui “la Cina si oppone all’uso delle sanzioni per risolvere i problemi ed è ancor più contraria alle sanzioni unilaterali che non hanno basi nel diritto internazionale”.

Il portavoce ha messo in guardia gli Stati Uniti dal minare gli interessi della Cina e di altri Paesi nell’affrontare la situazione ucraina. “Chiediamo inoltre che la parte statunitense non leda i diritti e gli interessi legittimi della Cina e di altre parti nella gestione della questione ucraina e delle sue relazioni con la Russia”, ha precisato Wang quando gli è stato chiesto se società cinesi come Huawei e Xiaomi dovranno rispettare le sanzioni americane e interrompere le loro forniture al Paese.