La Bbc ritira i giornalisti dalla Russia

La Bbc ha deciso di ritirare i suoi giornalisti dalla Russia. Come si legge, la Bbc comunica “la sospensione temporanea” delle attività dei suoi giornalisti e del personale tecnico in Russia dopo l’approvazione della stretta legislativa da parte del Parlamento di Mosca. Lo ha reso noto il direttore generale della radiotelevisione pubblica britannica, Tim Davie, denunciando questa stretta come un modo per “criminalizzare il giornalismo indipendente”.