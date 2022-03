L’Onu ha adottato la risoluzione proposta dagli occidentali sulla situazione in Ucraina

L’Assemblea Generale dell’Onu ha adottato la risoluzione proposta dagli occidentali sulla situazione umanitaria in Ucraina che chiede “l’immediata cessazione delle ostilità da parte della Russia, in particolare di eventuali attacchi contro civili, l’accesso umanitario e la protezione dei civili, del personale medico, dei giornalisti e degli operatori umanitari”. Sono stati 140 i paesi che hanno votato a favore, 5 i contrari e 38 gli astenuti.

I cinque Paesi che hanno votato contro la risoluzione sono Russia, Siria, Bielorussia, Eritrea e Corea del Nord (gli stessi che hanno votato contro la risoluzione del 2 marzo scorso). La Cina invece è tra i 38 astenuti (tre in più della volta scorsa). I voti a favore sono scesi da 141 a 140. Per essere adottato, il documento doveva essere approvato dai due terzi degli Stati membri. I documenti dell’Assemblea Generale dell’Onu non hanno valore legalmente vincolante, ma hanno valore politico e simbolico, mostrando come Mosca sia isolata nella comunità internazionale.