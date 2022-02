L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) interrompe il processo di adesione della Russia e chiuderà il suo ufficio a Mosca in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Lo annuncia la stessa organizzazione in un comunicato. “L’Ocse è fermamente solidale con il popolo ucraino”, si legge nella nota che condanna “con la più grande fermezza l’aggressione su grande scala della Russia contro l’Ucraina”.