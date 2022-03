L’inviato per il clima di Mosca, Anatoly Chubais, si è dimesso e ha lasciato la Russia, spiegando che la sua decisione è legata all’opposizione alla guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Chubais è conosciuto come l’architetto delle privatizzazioni in Russia degli Anni 1990 e con il suo passo indietro è il funzionario di più alto livello a rompere con il Cremlino sull’invasione dell’Ucraina.