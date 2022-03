L’assemblea Onu vota oggi la risoluzione contro la Russia

L’Assemblea Generale dell’Onu vota oggi la risoluzione contro l’aggressione russa dell’Ucraina, al termine della sessione speciale di emergenza e dopo una maratona di oltre 110 interventi. La bozza, simile a quella a cui Mosca ha posto il veto la settimana scorsa in Consiglio di Sicurezza, ha subito negli ultimi giorni numerose modifiche, limando il linguaggio in senso più moderato per ottenere il più ampio consenso possibile. I paesi che co-sponsorizzano il documento sono oltre 90. Washington e gli alleati occidentali puntano a superare i 100 voti a favore ottenuti in Assemblea Generale nella risoluzione del 2014 dopo l’annessione della Crimea. Nel testo non si “condanna” più l’invasione, come inizialmente previsto, ma si “deplora con la massima fermezza l’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. Si chiede che Mosca “cessi immediatamente l’uso della forza contro l’Ucraina e si astenga da ogni ulteriore minaccia illegale o uso della forza contro qualsiasi Stato membro”, e che “ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue forze militari dal territorio ucraino entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti”. Si chiarisce poi che le Nazioni Unite stanno “condannando” la decisione di Putin di mettere in allerta le sue forze nucleari.