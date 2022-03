L’appello del vice sindaco di Mariupol: “Mandate truppe Nato”

Il vice sindaco di Mariupol lancia un appello ai leader della Nato perché mandino delle truppe in Ucraina. “Non c’è modo di fermare Putin dall’uccidere i nostri civili dal cielo finché la Nato non si sveglia e capisce che questo non è un conflitto regionale, è una guerra contro la democrazia, contro la libertà, contro una delle più grandi nazioni europee”, ha detto Sergei Orlov ad un programma radiofonico della Bbc. “Sembra che “i leader della Nato non capiscano che Putin non si fermerà. Ci aspettiamo che un giorno i leader della Nato capiscano che è totalmente necessario fornire un supporto militare diretto all’Ucraina per fermare il signor Putin o almeno chiudere i nostri cieli per proteggerci dalla minaccia che arriva via aria”, ha aggiunto.