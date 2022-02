L’ambasciata svizzera a Kiev mantiene l’attività ridotta

L’edificio che ospita l’ambasciata svizzera a Kiev è intatto, secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae). La rappresentanza elvetica può continuare la sua attività in maniera ridotta, non sono previsti né un trasferimento e neppure una chiusura. “Il contatto con la nostra ambasciata a Kiev è possibile e non è mai stato limitato dal punto di vista tecnico”, ha indicato oggi il Dfae all’agenzia Keystone-Ats.

I rappresentanti diplomatici svizzeri sul posto sono preparati ad un eventuale deterioramento della situazione. “In una situazione del genere i preparativi per una possibile chiusura temporanea fanno parte del normale lavoro di preparazione alla crisi di una rappresentanza straniera”, ha precisato il Dfae.

Assistenza per l’uscita dal Paese

Varie persone si sono annunciate nei giorni scorsi presso l’ambasciata e all’hotline del dipartimento. Erano preoccupate per la situazione e per gli ulteriori sviluppi. Alcune di loro hanno chiesto sostegno al Dfae per lasciare l’Ucraina.