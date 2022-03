L’accoglienza dei profughi impegna i cantoni

I cantoni si stanno preparando ad accogliere ulteriori rifugiati in provenienza dall’Ucraina devastata dalla guerra. I lavori proseguono a pieno regime per cercare e mettere in servizio sistemazioni supplementari. Il Comitato della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha discusso delle attuali sfide con la segretaria di Stato della migrazione Christine Schraner Burgener, riferisce un comunicato odierno. Già prima della crisi ucraina, un aumento delle domande di asilo in Svizzera era prevedibile, aggiunge l’organo.

In preparazione alloggi extra

I cantoni hanno già iniziato a cercare e preparare all’uso degli alloggi extra. Questi compiti sono al momento in pieno svolgimento per poter ospitare all’interno di strutture ufficiali quanta più gente possibile in arrivo dall’Ucraina. LA CDOS si dice inoltre “impressionata” dalla solidarietà degli svizzeri: in molti si sono proposti per aiutare a trovare un letto e un tetto ai profughi. Nel corso delle prossime settimane le autorità dovranno elaborare dei concetti su come organizzare in maniera ordinata una tale accoglienza presso i privati.