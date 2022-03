“L’accesso umanitario deve essere garantito”

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis ha insistito oggi sul fatto che la protezione della popolazione civile in Ucraina deve avere la massima priorità. I civili non possono essere obiettivi di atti di guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha informato della drammatica situazione umanitaria, ha detto Cassis in un video pubblicato su Twitter. Nel frattempo la situazione è addirittura peggiorata. La priorità assoluta è quella di proteggere la popolazione civile, ha sottolineato il capo del Dipartimento federale degli affari esteri. I civili e le infrastrutture civili non possono essere obiettivo di attacchi. In guerra c’è un imperativo umanitario: deve quindi essere garantito un accesso sicuro e senza ostacoli per gli aiuti umanitari in Ucraina, ha aggiunto il ticinese. Come Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera ricorda che il diritto umanitario internazionale deve essere rigorosamente rispettato. Le Convenzioni proteggono i civili e le strutture civili come scuole e ospedali nei conflitti armati.