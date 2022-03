Kühne+Nagel, stop a forniture in Russia

Il gruppo impiega circa 100 persone in Russia e 400 in Ucraina, su un totale di 78’000 dipendenti. Le attività del gruppo in Russia rappresentano meno del 2% del suo fatturato, ha detto all’agenzia AWP il direttore finanziario Markus Blanka-Graff, per il quale il conflitto pone altre preoccupazioni, in particolare per il trasporto aereo. “La differenza tra il fatto di poter sorvolare la Russia e di non poterlo fare è enorme”, ha detto. Tutto ciò che prima passava per il nord deve essere dirottato attraverso il sud, il che a volte richiede degli scali. Nel trasporto marittimo, il conflitto complica una situazione già sfavorevole.