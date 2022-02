Kiev, Ue promette pesanti sanzioni entro 24 ore

L’Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha assicurato che l’Ue imporrà “pesanti sanzioni entro 24 ore” contro Mosca. Ne dà notizia in un tweet il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, dopo un colloquio con Borrell. “Per fermare la brutale invasione di Putin devono essere imposte immediatamente alla Russia severe sanzioni da parte dell’Ue”, aggiunge invitando Borrell “a fare un passo politico e a fornire all’Ucraina una prospettiva europea”.

Kuleba “mi ha informato dell’orribile attacco in corso della Russia contro l’Ucraina. Ho espresso il sostegno costante e personale dell’Ue all’Ucraina e al suo popolo”, twitta Borrell. Le sanzioni contro Mosca saranno innanzitutto “finanziarie” e “colpiranno settori strategici per l’esercito e la difesa” della Russia, ha spiegato un alto funzionario europeo in vista del vertice dei leader Ue di questa sera, citato dall’Ansa.