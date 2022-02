Kiev pronta a difesa, in città barricate e trappole anti-tank

“Nel complesso, la notte scorsa è stata calma, escluse alcune scaramucce e scontri con gruppi di sabotaggio e di ricognizione. Tuttavia, la città era per lo più impegnata a prepararsi per la sua difesa. Quindi, se vi capita di andare in città dopo le 8, vedrete fortificazioni, trappole anti-carro e altre strutture difensive che sono apparse per le strade di Kiev”. E’ quanto si legge in un comunicato del Consiglio comunale della città, diffuso dalla Cnn. “Per favore, non lasciare le vostre case a meno che non abbiate un bisogno urgente”, come l’acquisto di generi alimentari o di medicine, prosegue il Consiglio comunale aggiungendo che “i combattimenti in strada continuano a verificarsi nelle strade di ogni distretto della città”.