Kiev: “La bozza dell’accordo pubblicata contiene solo richieste russe”

Kiev sottolinea che la bozza di un accordo di pace in Ucraina pubblicata dal Financial Times “rappresenta soltanto le richieste della Russia”. Lo ha detto il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podoliak. “L’Ucraina ha le sue posizioni e le uniche cose che confermiamo in questa fase sono il cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe e garanzie di sicurezza da un certo numero di paesi”, scrive su Twitter.