Kiev, due rotte terrestri per le esportazioni di cibo

“Bloccando i nostri porti, la Russia mette a rischio fame milioni di persone. Insieme ai partner, l’Ucraina ha stabilito due rotte terrestri alternative per consegnare le esportazioni di cibo e salvare l’Africa e altre regioni dalla carestia. La Russia deve porre fine al blocco per consentire la piena e libera esportazione”. Lo afferma in un tweet il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.