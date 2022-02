L’Ucraina chiede il “cessate il fuoco immediato” e il ritiro delle truppe russe. Il presidente Volodymyr Zelensky ha esortato i soldati russi a deporre le armi. “Abbandonate i vostri equipaggiamenti. Andate via da qui. Non credete ai vostri comandanti. Non credete ai vostri propagandisti. Salvatevi”, ha detto Zelensky in un video rivolgendosi alle truppe russe e sostenendo che già oltre 4.500 soldati di Mosca hanno perso la vita durante l’attacco del Cremlino.