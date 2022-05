Johnson rivendica, “la Gran Bretagna ha indicato la rotta”

Il governo britannico si sente “orgoglioso” di aver “tracciato la strada” agli alleati nella strategia della linea dura verso la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina e dell’incremento delle forniture di armi a Kiev per aiutare le forze ucraine a “difendersi” efficacemente contro “l’aggressione” di Mosca. Lo ha detto oggi alla Camera dei Comuni il premier Boris Johnson a margine del dibattito sui punti programmatici del Queen’s Speech. Johnson ha evocato un crescente allineamento alle idee di Londra dei leader del G7 e ha aggiunto: “Facciamo risuonare un messaggio chiaro da quest’aula, noi persevereremo nel sostegno all’Ucraina”.

“Sono certo che l’intera Camera condivida con me il dolore e la repulsione per gli eventi di Mariupol”, ha detto Johnson riferendosi all’assedio russo di Azotvstal in apertura del passaggio dedicato all’Ucraina in un dibattito centrato in prevalenza su questioni interne, a iniziare dagli interventi di politica economica e anti crisi contenuti nel programma governativo del Queen’s Speech. Tuttavia - ha aggiunto - “sono compiaciuto delle notizie secondo cui i nostri coraggiosi amici ucraini stanno respingendo l’assalto russo a Kharkiv, difendendo la seconda città del Paese con la stessa forza d’animo con cui hanno resistito all’attacco contro la loro capitale” Kiev.

“Dobbiamo essere orgogliosi - ha poi rivendicato il premier Tory - del fatto che, quando la sopravvivenza stessa di una grande democrazia europea appariva in pericolo, il Regno Unito ha tracciato la strada, garantendo all’Ucraina le armi necessarie a difendersi e aiutando il mondo a imporre sanzioni più dure contro Vladimir Putin”. “Noi - ha infine rimarcato - persevereremo nel nostro sostegno agli ucraini fino a quando Putin avrà fallito e l’Ucraina avrà vinto”.