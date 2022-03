Johnson, Putin è un criminale di guerra

Il premier britannico Boris Johnson alla Camera dei Comuni ha accusato la Russia di Vladimir Putin di compiere “crimini di guerra” in Ucraina. Il primo ministro lo ha detto in risposta a una domanda del capogruppo degli indipendentisti scozzesi, Ian Blackford. Londra è disponibile a sostenere un’eventuale accusa di fronte a un tribunale internazionale. Dal canto suo, il leader dell’opposizione laburista britannica, Keir Starmer, ha sollecitato oggi il governo Tory e il premier Boris Johnson, incalzandolo nel Question Time del mercoledì, ad aggiungere l’oligarca Roman Abramovich e l’ex vicepremier russo Igor Shuvalov, entrambi titolari di proprietà di lusso e interessi a Londra, nell’elenco delle personaggi già presi di mira dal Regno Unito nell’ambito delle pesantissime sanzioni imposte a Mosca in seguito all’invasione dell’Ucraina. Il capo del Labour ha ribadito “il sostegno” del suo partito alle misure introdotte finora dal governo contro “il regime tirannico di Vladimir Putin” per l’invasione dell’Ucraina e i raid contro Kiev e altre città, ma si è chiesto come mai queste figure - già sanzionate da Ue o Usa, ha detto - non sia ancora nella lista nera del Regno.