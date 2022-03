Ci sono “poche cose più ignobili che prendere di mira i vulnerabili e gli indifesi”. Così il premier britannico Boris Johnson ha condannato con forza la notizia della distruzione in un raid russo di un ospedale a Mariupol, nel sud dell’Ucraina, con reparti di maternità e pediatrici. “Il Regno Unito sta valutando un maggiore sostegno all’Ucraina per difendersi dagli attacchi aerei e Putin dovrà rendere conto per i suoi terribili crimini”.