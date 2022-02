Johnson a Zelensky: “Ulteriore supporto dal Regno Unito”

Il Regno Unito promette di rinforzare il proprio sostegno all’Ucraina. È quanto detto dal premier Boris Johnson al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il primo ministro britannico ha avuto un colloquio telefonico con Zelensky, durante il quale è stato aggiornato sui “terribili sviluppi a Kiev”, come spiega Downing Street. “Il presidente Zelensky ha aggiornato il premier sulle recenti avanzate russe inclusi i terribili sviluppi a Kiev - si legge in una nota -. Il premier si è impegnato a fornire ulteriore supporto del Regno Unito all’Ucraina nei prossimi giorni”. Johnson ha esaltato “il coraggio e l’eroismo del popolo ucraino di fronte alla campagna di violenza scatenata dalla Russia” durante una conversazione col presidente Volodymir Zelenskyy. Conversazione, precisa Downing Street in una nota ricevuta dall’agenzia ANSA, avvenuta sullo sfondo della “recente avanzata dei militari russi, sostenuti anche da artiglieria e lanci di missili contro le città dell’Ucraina, e dei terribili sviluppi delle ultime ore a Kiev”. “Il mondo è unito nell’orrore di fronte a ciò che Putin sta facendo”, ha poi assicurato, e deve “dimostrare che Putin non può agire così con impunità”.