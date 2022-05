“Sto tornando a casa negli Stati Uniti e porto con me le storie delle madri e dei bambini che ho incontrato”. Lo scrive su Twitter la First Lady americana Jill Biden dalla Slovacchia, ultima tappa della sua missione in Europa dell’est. “Come ha detto una madre romena ‘i nostri cuori non hanno confini’. Ci impegniamo a sostenere l’Ucraina, il popolo ucraino, i nostri alleati”, ha scritto ancora Jill Biden che nel suo viaggio ha incontrato tante famiglie di profughi ucraini.