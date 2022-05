Jill Biden a Putin: “Metti fine a questa guerra brutale”

Jill Biden ha chiesto a Vladimir Putin di “mettere fine a questa guerra brutale e senza senso”. In un articolo scritto di ritorno dalla sua missione in Europa dell’est, la First Lady americana ha raccontato la sofferenza delle famiglie di profughi ucraini incontrati in Romania e Slovacchia e alla fine si è rivolta direttamente al leader del Cremlino dopo aver citato una frase del poeta Kahlil Gibran. “Più in profondità il dolore incide nel tuo essere, più gioia puoi contenere”. La mia speranza è che questo sia vero per le madri che ho incontrato, ha scritto Jill. “Ma ciò può accadere solo quando questa guerra finirà”.