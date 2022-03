L’incontro tra il ministro degli esteri Serghei Lavrov e il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba in Turchia, ad Antalya - primo vertice tra i ministri di Russia e Ucraina da quando Mosca ha invaso l’Ucraina - è in programma per le 10.45 ora locale (le 8.45 in Svizzera). Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in un messaggio su Twitter. Anche Cavusoglu parteciperà al vertice.