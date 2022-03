In Russia fino a 15 anni carcere per le fake news sulla guerra. La diffusione di notizie false relative all’intervento militare russo in Ucraina sarà soggetta a una pena massima di 15 anni di reclusione: lo ha detto ai microfoni dell’emittente tv Channel One il presidente della Commissione della Duma per la sicurezza e la lotta alla corruzione, Vasily Piskarev, secondo quanto riporta la Tass. Piskarev ha definito la misura “equa” aggiungendo: “Proteggeremo le nostre Forze armate”.