Il sostituto di McDonald’s apre a Mosca per il Giorno della Russia

Il sostituto di McDonald’s in Russia ha svelato il suo nuovo logo, in vista della grande riapertura di domenica che coincide con la Giornata della Russia, celebrazione per l’indipendenza del Paese.

Uno dei fast food è situato nella stessa piazza Pushkin di Mosca dove McDonald’s aprì per la prima volta in Russia nel 1990. Lo riporta il Guardian pubblicando le foto del nuovo logo.

Il nuovo logo rappresenta un hamburger e due patatine fritte a forma di “M”, anche se il nome del nuovo marchio non è ancora stato rivelato. Negli anni ‘90, quando McDonald’s sbarcò il Russia, l’avvenimento fu visto come un potente simbolo dell’apertura della vecchia economia sovietica alle aziende occidentali, ma ora più di mille ex ristoranti McDonald’s in Russia faranno parte di una nuova catena, in parte come risultato delle sanzioni occidentali.