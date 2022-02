“Il sangue sulle mani di Putin”

Il mondo “deve dimostrare” che Vladimir Putin non può restare impunito. Le parole di Boris Johnson, pronunciate nelle prime ore di oggi in una drammatica conversazione con il presidente ucraino Volodymir Zelensky, asserragliato in una Kiev sotto attacco da parte delle forze russe, riecheggiano stamattina a Londra; ma sono in effetti per il momento più un auspicio che altro, al di là della bandiera ucraina issata a Downing Street accanto all’Union Jack come gesto di solidarietà. La capitale britannica alza comunque la soglia dello sdegno e dello shock per le immagini da guerra guerreggiata che rimbalzano dal fronte dell’Est europeo. Le sanzioni portate ieri a livelli senza precedenti dal governo Tory contro Mosca (con 100 nuovi individui ed entità prese di mira, le banche russe bandite dal Regno Unito, i conti bancari di cittadini e oligarchi russi sull’isola limitati a un tetto di 60.000 sterline) incassano anche il sostegno del leader dell’opposizione laburista Keir Starmer.